أمير مرتضى لسيد عبد الحفيظ: مرحبًا بك لإدارة مباريات الزمالك تحكيميًا

مدير الكرة بالأهلي وجه عدة تساؤلات للجنة الحكام بالأمس، واليوم الزمالك يرد عليه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وجه أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، رسالة إلى سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي، مرحبًا به في إدارة مباريات الفارس الأبيض تحكيميًا، مؤكدًا أن الفوز سيكون حليف الأبيض كذلك.

عبد الحفيظ كان قد تعجب بالأمس في تصريحات تليفزيونية من غياب بعض الحكام عن إدارة مباريات الفارس الأبيض والإصرار على حكام بأعينهم، موجهًا تساؤلاته للجنة الحكام.

وكان من ضمن الحكام الذين تساءل عنهم مدير الكرة بالأحمر، محمود البنا، الذي أدار لقاء الزمالك اليوم أمام مصر للمقاصة.

لجنة الحكام تقدم مذكرة ضد تصريحات سيد عبدالحفيظ

أمير قال، خلال تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب المباراة: "اليوم البنا أدار مباراتنا، لا أعلم هذا بمحض الصدفة أم أن لجنة الحكام استجابة لتساؤلات سيد عبد الحفيظ، لكن لا مانع لدينا".

وأضاف: "إذا كان عبد الحفيظ يرغب في إدارة مباريات الزمالك فأهلًا به، في كل الأحوال وكل الظروف الفارس الأبيض يفوز أيضًا، بغض النظر عمن سيدير مبارياته".

يذكر أن الزمالك حقق الفوز أمام الفريق الفيومي برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الأبيض إلى النقطة 45 متربعًا على صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 30 في المركز الرابع.