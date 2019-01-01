أمير مرتضى: جروس مدرب كبير ويعالج أخطائه وعلى الجمهور المساندة

المشرف العام على الكرة بالزمالك لا يزال يثق في فريقه وفرصه بالكونفدرالية رغم التعثرات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على حظوظ فريقه للتأهل للدور المقبل بالكونفدرالية، مشددًا على ثقته في قدرة اللاعبين على تدارك أخطائهم في المباريات المقبلة.

الفارس الأبيض اقتنص بالأمس تعادلًا صعبًا أمام الفريق الأنجولي بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وقال أمير، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "مجموعتنا ستحسم في آخر جولة، لأن نتائجها متغيرة وغير متوقعة، آمالنا في التأهل لا تزال قائمة وفقًا لفارق النقاط، قادرون على التأهل كأول المجموعة أو ثانيها".

وأضاف: "كنا نرغب في إسعاد الجماهير التي حضرت لمساندة الفريق، لكن أي فريق بالعالم قد يواجه سوء حظ في فترة معينة وهو ما نمر به حاليًا، وإن كان واردًا في كرة القدم".

عن موقف ناديه من السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق، في ظل تراجع الأداء والنتائج في المباريات الأخيرة، أوضح: "جروس مدرب كبير ومعه جهاز فني محترم ولا يحتاج أن نذكره بالأمور الفنية والسلبيات التي تتحدث عنها الجماهير، الأمور الفنية للفريق بعيدة عن الإدارة تمامًا، وهو تدارك اليوم سلبية التأخر في إجراء التغييرات وقام بالدفع بأيمن حفني وعمر السعيد في الوقت نفسه، لذلك هو يعالج سلبياته، لكن التوفيق غاب في المباراة عن اللاعبين".

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وعلق المشرف العام على الكرة على واقعة قيام محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الفريق، بالبصق على الجماهير عقب نهاية اللقاء: "لا نريد تكبير الواقعة لكنها ليست صغيرة، أي لاعب كبير لديه خبرة مثل كهربا يجيد التعامل مع الجمهور ونحن نلعب كرة من أجل إسعادهم، كان عليه أن يضبط نفسه، خاصة وأننا تحدثنا مع اللاعبين أكثر من مرة عن ضرورة الحفاظ على شكل الفريق، من قبل كنا لا نعلن عن العقوبات، لكن واقعة كهربا حدثت أمام الجمهور وشاشات التليفزيون".

رئيس القلعة البيضاء قرر معاقبة كهربا بعد هذه الواقعة بتجميد لأجل غير مسمى مع تحويله للتحقيق وتغريمه 300 ألف جنيه.

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واختتم موجهًا رسالتين إلى مجلس الإدارة والجماهير: "أشكر مجلس الإدارة على الاستقرار الذي يعيشه الفريق، خاصة رئيس النادي الذي تحدث معي عقب المباراة مباشرة وطالبني بتبليغ اللاعبين ضرورة نسيان المباراة والتركيز في المباراة المقبلة، فلم تعد هناك أي ضغوط على الجهاز الفني".

ووجه حديثه للجمهور: "ثقوا باللاعبين وادعموهم، كان هناك قلة من الجمهور التي هاجمت اللاعبين أمام بترو أتلتيكو، لا بد أن يتوحد الجمهور ولا يصدر منه ردود فعل انفعالية، ساندوهم للآخر، وإن تراجع المستوى فعليكم المساندة، ونعدهم بالأفضل في القادم وأداء رجولي وحماسي أكثر".

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير في مجموعته الأفريقية برصيد نقطتين فقط، خلف جور ماهيا الكيني المتصدر بست نقاط، وبترو أتلتيكو ونصر حسين داي الجزائري صاحبي المركزين الثاني والثالث بأربع نقاط.