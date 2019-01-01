أمير مرتضى لتركي آل الشيخ: خلقت عفريتًا جديدًا بالدوري

أميرمرتضى يرد على مالك بيراميدز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على تغريدة تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، الذي أكد خلالها على أن فريقه سيفوز على الفريق الأبيض بفارق ثلاثة أهداف.

تركي آل الشيخ كتب تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، يؤكد خلاله على أن بيراميدز سيفوز على الزمالك بفارق 3 أهداف، حيث قال "الخميس فرق 3 إن شاء الله".

أمير مرتضى رد على تركي آل الشيخ، بتغريدة أخرى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها:

عملت بنادي بيزاميدز حالة جميلة و تستحق الاحترام و قدرت انك تخلق عفريت جديد بالدوري المصري .. بس صدقني #الزمالك غير .. #هلا_بالخميس 😉 https://t.co/j25GaZIixC — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) January 16, 2019

"عملت بنادي بيزاميدز حالة جميلة و تستحق الاحترام و قدرت انك تخلق عفريت جديد بالدوري المصري.. بس صدقني الزمالك غير هلا بالخميس".

ليرد عليه تركي آل الشيخ قائلًا: "الزمالك تغير شكله بوجودك لاشك في ذلك، لكن مازلت عند رأيي فرق ٣ إن شاء الله".

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الخميس الموافق 24 يناير الجاري على ملعب بتروسبورت، باللقاء المؤجل من الإسبوع التاسع بالدوري الممتاز.