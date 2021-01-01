أمير توفيق: رمضان صبحي لم يقدر الأهلي .. وليس لنا علاقة بأزمة الزمالك وكهربا

رمضان صبحي انضم لبيراميدز بداية الموسم الجاري

تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، عن بعض الأحداث التي وقعت خلال بعض فترات الانتقالات السابقة داخل القلعة الحمراء.

الأهلي حقق مؤخرًا بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب غريمه التقليدي الزمالك في نهائي القرن، بالإضافة إلى المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وقال أمير توفيق في تصريحات بقناة النادي الأهلي: "الإدارة قدمت لرمضان صبحي الكثير، لكن اللاعب لم يقدر ذلك، وعندما أبلغني بأنه يمتلك عرضًا من بيراميدز، قمت بالرد عليه قائلًا أنه أمامه ساعة واحدة فقط للرد على عرضنا".

وأضاف مدير التعاقدات بالأهلي: "الثلاثي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور علينا أن نعترف بأنهم قدموا الكثير للنادي، وكتبوا تاريخًا مع الفريق، ولكن رمضان لم يقدر الأهلي".

وأثارت صفقة انتقال محمود كهربا إلى الأهلي، ضجة كبيرة بسبب فسخه العقد مع الزمالك أولًا ومن ثم الانتقال إلى غريمه التقليدي الفارس الأبيض.

في هذا الأمر، قال أمير توفيق: "الزمالك ليس طرفًا نهائيًا باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأننا تعاقدنا معه عقب فسخ عقده مع النادي البرتغالي وقتها الذي كان يلعب له".

واختتم مدير التعاقدات بالأهلي تصريحاته قائلًا: "سوق الانتقالات لم يفتح بعد، كل ما يثار عن احتراف المالي أليو ديانج غير صحيح تمامًا في الوقت الحالي".

الأهلي يستعد لمواجهة نظيره فيتا كلوب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة يوم 6 مارس الجاري.