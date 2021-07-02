أمور خارج إرادته .. أبو بكر يكشف أسباب قبول عرض النصر

أبو بكر يتحدث عن عدم تجديد عقده مع بشكتاش

تحدث اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم نادي النصر، عن سبب موافقته على العرض السعودي، ورفضه التجديد مع نادي بشكتاش التركي خلال الفترة الماضية.

نادي النصر نجح في استغلال تعثر المفاوضات بين مسؤولي بشكتاش والمهاجم الكاميروني، وتوصل لاتفاق مع أبو بكر، على الانضمام إلى العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

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أبو بكر قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "aspor" التركية: "عرض بشكتاش لتجديد عقدي كان غير كافيًا بالنسبة لي من الناحية المادية، وهذا ما جعلني أنظر للعروض الأخرى".

المهاجم الكاميروني تابع: "قدمت أفضل ما لدي مع نادي بشكتاش، ومازالت تربطني علاقة جيدة للغاية مع جماهير الفريق التركي، بالرغم من عدم استمراري مع الفريق".

لاعب النصر الجديد واصل: "في بعض الأحيان قد تتطور الأمور، وتصبح خارجة عن إرادة أي لاعب، ووافقت على عرض النصر لرغبتي في خوض تحدي جديد".

يذكر أن صفقة انتقال أبو بكر، هي الثانية لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد التعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، من نادي جوانزهو الصيني، بعدما تم دفع الشرط الجزائي في عقده.