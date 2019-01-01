أمم أفريقيا | بيراهينو أخيرًا مع وطنه لتفجير موهبته المدفونة!

منبوذ ستوك سيتي وإنجلترا أمام فرصة لإحياء مسيرته مع وطنه الأول

تبدأ المشاركة التاريخية لمنتخب بوروندي مساء اليوم في الإسكندرية بمقابلة العملاق النيجيري لحساب المجموعة الثانية من بطولة أمم أفريقيا المقامة في مباراة ينتظر أن تكون من طرف واحد في ضوء تاريخ وإمكانيات وخبرة الفريقين ولكن تبقى المفاجآت واردة بالطبع.

فيما يتخذ كل من الفريقين اسم أحد الطيور كلقب له، قد تكون المقارنة بين اللقبين كافية للتعبير عن الشكل المتوقع للمواجهة المرتقبة. ويتخذ منتخب بوروندي من طائر السنونو، الذي ينتمي لرتبة العصفوريات ويتراوح طولة بين 18 و20 سم، لقبا له، وقد يكون هذا اللقب أفضل تعبير عما يمكن أن يواجهه هذا الفريق في مواجهة نسور نيجيريا الجارحة إلا في حالة نجاح منتخب بوروندي المتواضع في الهروب من شراسة النسور.

من الصعب بالتأكيد توقع الكثير من بوروندي، حديثة العهد على البطولة، لكن لديها بالفعل فرصة لقلب الطاولة، ومفتاح ذلك هو نجمهم الأول، ساديو بيراهيندو، الاسم الذي يعرفه عن ظهر قلب عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز، فهو منبوذ ستوك سيتي الذي وجد الوطن الذي يُحاول معه تفجير مواهبته المدفونة.

انتقل بيراهينو، المولود في بوجمبورا، إلى إنجلترا في سن العاشرة مع والدته هربًا من الحرب الأهلية التي اندلعت في بوروندي في ذلك الوقت، ووجد في كرة القدم ملاذًا له فجلبه وست بروميتش ألبيون لفريق الشباب.

موهبته من الصغر كانت لافتة للغاية، وتوقع البعض أن يكون نجمًا حقيقيًا، وقد مثل إنجلترا في كل المستويات من سن 16 إلى 21 عامًا.

في عام 2013 تحدث اللاعب مع صحيفة التليجراف عن رغبته في اللعب للمنتخب الأول الإنجليزي، وفضله في البداية على بوروندي.

وقال بيراهينو «أريد أن ألعب على أفضل مستوى مع أفضل اللاعبين في أفضل البطولات. بوروندي هي موطني، واللعب مع إنجلترا مختلف تمامًا».

«لقد منحوني فرصة ثانية في الحياة، وقدموا لعائلتي نوعًا مختلفًا من نمط الحياة. أشعر بامتنان شديد لما فعلته إنجلترا بالنسبة لي ولعائلتي. لذلك ، عندما ألعب مع إنجلترا ، سألعب بشغف ورغبة في الفوز».

كانت تجربة اللعب لبوروندي مؤلمة لبيراهينو، لأن والده قتل في تلك الحرب الأهلية.

كان اسم بيراهينو يملأ السمع والبصر في البريميرليج في عام 2014 عندما سجل 20 هدفًا مع وست بروميتش في 45 مباراة، ليتلقى عرضًا مغريًا للانتقال إلى توتنهام هوتسبير.

مع رغبة بيراهينو الكبيرة في الانتقال، ومماطلة وست بروميتش في البيع، دخل اللاعب في أزمة مع النادي، وغضب منه المدرب توني بيوليس، وبدأت من هنا مسيرة اللاعب في التراجع خاصة أنه قبض عليه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في نوفمبر 2014.

هذا التراجع عبر عنه قلة الأهداف (استمر 913 يومًا بدون هدف)، قبل أن ينتقل إلى ستوك سيتي في يناير 2017، وقيل إنه يعاني من زيادة وزن.

في أبريل 2018، استبعد بيراهينو من منتخب إنجلترا للشباب مع المدرب السابق بول لامبرت، وهو ما جعله يعيش خيبة أمل حقيقية، على الرغم من استدعائه للمنتخب الأول في عام 2014 لمباريات ضد سلوفينيا واسكتلندا، لكن بيراهينو لم يظهر، وبالتالي ظل مستقبله الدولي بلا حل

هذا ما جعل اللاعب يغير الولاء ويعود لوطنه الأول بعد خمس سنوات من محاولة أن يكون نجمًا إنجليزيًا خالصًا، فعاد إلى بوروندي، وظهر مع منتخب السنونو لأول مرة أمام الجابون في تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتي كانت مباراة العبور للنهائيات.

بعد شهرين من هذا التأهل التاريخي لبوروندي، تلقى بيراهيندو صدمة جديدة من ستوك سيتي الذي أخبره بأنه ينوي إنهاء عقده، بعد أن أدين مرة أخرى بالقيادة تحت تأثير الكحول.

ربما تكون القصة هنا لمسيرة كانت واعدة للغاية، لكن أمم أفريقيا قد تمنح فرصة جديدة للحياة بالنسبة لبيراهينو، الذي يعد السلاح الوحيد لصنع المفاجأة في مصر، وبالتالي التعبير عن نفسه من جديد والرد على المنتقدين، وهذا ما قاله المدرب البوروندي أوليفييه نيونجيكو، والذي صرح «إنه يعطي الحافز للكثير من للاعبين الآخرين، وجعل عملي أسهل كمدرب».