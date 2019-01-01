كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

أنباء عن استبعاد لاعب مالي بسبب أولوية تصفيف الشعر

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Getty Images
مشكلة جديدة في أمم أفريقيا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت وسائل إعلام محلية مالية أن تم استبعاد أداما نياني، لاعب المنتخب، بعد شجاره مع قائد الفريق عبد الله ديابي، بمعسكر الفريق بمصر.

مالي افتتحت مشوارها في أمم أفريقيا بانتصار عريض على موريتانيا بنتيجة 4-1 لتتصدر المجموعة الخامسة للبطولة.

وذكر موقع "فوت مالي" أن نياني، لاعب شارلوا البلجيكي، تشابك مع القائد ديابي بسبب أسبقية الذهاب لمصفف الشعر في الفندق.

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وكشف الموقع أن نيامي صفع ديابي على وجهه وقال له إن لا يحق له الذهاب أولاً للمصفف، مما أدى لتفاقم الوضع بين اللاعبين.

نيامي لم يشارك في اللقاء الأول، بينما لعب ديابي وسجل هدفاً من الأربعة التي أحرزتها مالي في شباك موريتانيا.

وتلعب مالي مع تونس مساء الجمعة في قمة لقاءات المجموعة الخامسة.

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