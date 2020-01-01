أمل محلي وتميز آسيوي .. ماذا قدم الأهلي قبل التوقف؟

هل يعود الراقي للمنافسة على صدارة الدوري السعودي؟

يتنظر جمهور النادي الأهلي، عودة فريقه لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مطلع شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقبل توقف النشاط الكروي، كان يعاني الأهلي من بعض التذبذب في نتائجه خاصة على المستوى المحلي، وذلك بسبب كثرة التغييرات الفنية، بتغيير المدربين المتكرر، وهو ما أثر سلبيًا على أداء اللاعبين.

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ويعود الأهلي للمباريات بمواجهة الحزم يوم الرابع من أغسطس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

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وخلال السطور التالية، نذكركم بما قدمه الأهلي على مدار الموسم في مختلف البطولات، قبل فترة التوقف..

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الابتعاد عن المنافسة"

لعب النادي الأهلي 22 مباراة، حقق الفوز في 11 لقاء والتعادل في 4 مباريات وتلقى الخسارة في 7 مباريات، ليحتل المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

أكبر فوز حققه الأهلي كان أمام ضمك بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وأكبر هزيمة كانت على يد الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتلقى الأهلي هزيمة من التعاون بهدف دون رد، بالجولة 22 "الأخيرة قبل التوقف".

نجح النادي الأهلي في الوصول إلى مباراة نصف النهائي، ليصطدم بالنصر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب جائحة كورونا، ولم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

الأهلي فاز على الجندل في دور الـ64، ثم فاز على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور الـ32، قبل الفوز على الفيحاء بهدف دون رد في دور الـ16، وفي ربع النهائي انتصر على الوحدة بهدفين لهدف، ليتأهل إلى نصف النهائي.

على عكس نتائج الأهلي محليًا ببطولة الدوري، يقدم الراقي مستويات ونتائج مميزة في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر المجموعة الأولى متفوقًا على الوحدة الإماراتي واستقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي.

ونجح الأهلي في الفوز على استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، في دور الإقصائيات، قبل التأهل لدور المجموعات، ليتعادل مع الوحدة بالإمارات بهدف لكل فريق، قبل تحقيق الفوز على استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف، ليتصدر المجموعة.