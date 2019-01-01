أمرابط يوضح حقيقة اقترابه من الرحيل عن النصر

عبده الليثي تويتر

حسم نادي النصر السعودي ما تردد حول رحيل المغربي نور الدين أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصًة بعد تألقه في الموسم الماضي.وترددت أنباء حول رحيل أمرابط عن النصر بعد تلقيه أكثر من عرض مؤخرًا، منها من فريق ليجانيس الإسباني الذي لعب له مسبقًا.وأكد اللاعب عبر صحيفة "الرياضية" السعودية، أن ما يتردد عار تماما من الصحة، وان زيارته للفريق الإسباني مؤخرا لم تكن إلا زيارة عابرة فقط.وكان أمرابط قد زار ليجانيس منذ يومين والتي أثارت الشكوك حول رحيل لاعب الوسط المغربي مؤخرًا.ويسعى النصر للحفاظ على القوام الأساسي في الموسم الجديد من أجل الحفاظ على مستواه بشكل عام، ومحاولة الحفاظ على لقب الدوري في النسخة المقبلة.وكان النصر قد توج بالدوري السعودي الموسم الماضي بعد صراع قوي مع الهلال في الجولات الأخيرة من المنافسة.