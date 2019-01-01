أمرابط يعود لتدريبات النصر قبل مواجهة الوصل

النصر يسعى لخطف التأهل الآسيوي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عاد المغربي نور الدين أمرابط، صانع ألعاب فريق النصر السعودي، للتدريبات الجماعية بعد أن غاب عنها في الفترة الأخيرة.

وكان أمرابط قد غاب عن النصر في التدريبات الجماعية بسبب الإصابة التي لحقت به مؤخرًا خلال لقاء العالمي أمام نظيره الاتحاد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن أمرابط أصبح جاهزًا للمشاركة في اللقاء المقبل للنصر ضمن الجولة الـ29 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد النصر لمواجهة الوصل الإماراتي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، خلف المتصدر ذوب آهان أصفهان الإيراني صاحب الـ10 نقاط.

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ويسعى النصر لخطف الفوز أمام الوصل لأخذ خطوة نحو التأهل حيث فوزه في حال انتصار الفريق الإيراني على الزوراء، يمرره إلى الدور المقبل.