خاص - دياوارا لـ جول: أتمنى عودة كيتا سريعًا والأداء لم يكن مرضي لنا

هل يصعد غينيا إلى دور الـ16 ضمن أفضل "توالت"؟

أجرى الحديث - محمود ضياء

أكد أمادو دياوارا، لاعب منتخب غينيا، على أن منتخب بلاده دخل المباراة، وكان هدفه هو الفوز فقط، ولم يكن أمامهم سوى التمسك بالأمل.

منتخب غينيا حقق الفوز على نظيره بوروندي بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.

دياورارا قال خلال تصريحات لـ"جول" عقب المباراة: "تمسكنا بالأمل قبل انطلاق المباراة، وهو ما نجحنا فيه".

لاعب نابولي الإيطالي تابع: "لم نكن راضيين عن الأداء في أول مبارتين ولكننا تحسنا اليوم وفرضنا أسلوبنا ونجحنا في الفوز".

أمادو واصل: "الآن علينا الانتظار حتى نرى نتائج باقي المباريات ثم علينا بذل المزيد من الجهد".

🗓 تاريخيًا.. المنتخب المصري يتفوق بشكل ملحوظ على نظيره الأوغندي

👕 حدثت المواجهة بينهما في 23 مناسبة

✅ حققت مصر الانتصار في 19 منهم

⭕️ حسم التعادل مواجهتين

❌ انتصرت أوغندا في لقائين

⚽️ سجلت مصر في الشباك الأوغندية 47 هدفًا

🥅 استقبلت مصر 15 هدفًا pic.twitter.com/69u3LonL3X — جول مصر (@goaleg) June 30, 2019

إبن الـ21 عامًا تحدث عن إصابة زميله نابي كيتا، حيث قال: "أتمنى أن يعود سريعًا من الإصابة فهو لاعب هام بالنسبة لنا وغيابه مؤثر للغاية".

واختتم لاعب غينيا تصريحاته متحدثًا عن نابي كيتا قائلًا: "أحب اللعب معه في التدريبات والمباريات ونرغب في رؤيته معنا مجددا في الادوار الاقصائية".

وحجز منتخب غينيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة، على أمل الصعود ضمن أفضل المنتخبات التي ستحصل على المركز الثالث.