مدرب السنغال: أعترض على إقامة أمم إفريقيا بالصيف

سيسية يرى أن أوغندا منافس يجب احترامه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد أليو سيسية، المدير الفني لمنتخب السنغال، على أنه ليس موافقًا على إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والجفاف.

سيسية قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "خوض بطولة كأس أمم إفريقيا في فصل الصيف، ليس بالأمر الجيد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وسنرى نتائج هذه التجربة".

مدرب السنغال تابع: "كل شيء رائع، التنظيم وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وحسن الضيافة من جانب المصريين".

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لاعب منتخب مصر يوضح ذلك الأمر 🗣️👇 pic.twitter.com/qiIb9h9edO — جول مصر (@goaleg) July 4, 2019

وتحدث أليو عن مواجهة أوغندا، حيث قال: "سنواجه خصم يجب علينا احترامه، ولكننا نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، وتم بناء القوام الحالي منذ 4 أعوام".

واختتم سيسية تصريحاته قائلًا: "السنغال قادر على الصعود إلى الأدوار النهائية، والجميع داخل الفريق يسعى إلى هذا الأمر".

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منتخب السنغال سيواجه نظيره الأوغندي مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا.