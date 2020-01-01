أليو بادجي: الأهلي سيتوج بدوري الأبطال بنسبة 70% وفضلته عن عرض روسي

بادجي يعبر عن فخره بتمثيله النادي الأهلي والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

أبدى السنغالي أليو بادجي، مهاجم فريق النادي الأهلي، سعادته بتواجده داخل صفوف الفريق الأحمر، مشيرًا إلى أنه فخور باللعب في صفوفه، وأن كل تركيزه حاليًا على وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال بادجي خلال تصريحات نشرها المركز الإعلامي للنادي الأهلي عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب": "استمتعت باللعب أساسي في مباراة صن داونز، ومستعد للعب في أي مباراة أساسيًا أو احتياطيًا، مع العلم أنني في شهر ديسمبر كنت في عطلة، وأتمنى أن مباراة صن داونز تفتح لي المجال لأكون أساسيًا".

المهاجم السنغالي تابع: "بعد مباراة صن داونز السويسري فايلر، المدير الفني للفريق، وجه لي التهنئة على أدائي، ولم يوجه لي أي شيء سواء سلبيًا أو إيجابيًا".

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وتحدث بادجي عن فرصته السهلة التي أهدرها أمام صن داونز، حيث قال: "بالنسبة للكرة التي جاءت لي لتسجيل الهدف، كانت الكرة مرتفعة عن الأرض، ولكن مدافع صن داونز نجح في إخراج الكرة قبل السيطرة عليها".

وواصل: "دائمًا أحاول أن أقدم مستوى جيد، وأسعى لإعطاء كل شيء للأهلي، وأرى أن الأهلي فرصته أكثر من 70% للتتويج باللقب، خاصة بعد المقارنة بالفرق الأخرى".

وأوضح أليو بادجي تصريحاته قائلًا: "الأهلي سيتفوق على الوداد المغربي، في ظل تألق الفريق المحلي، حيث لم يتلقى إلا خسارة وحيدة من الزمالك، في مباراة السوبر المحلي، وكانت بركلات الجزاء الترجيحية".

وعن علاقته بزملائه لاعبي الأهلي، قال بادجي : "لم أتعرف جيدًا على اللاعبين، وأقرب اللاعبين لي أليو ديانج وكهربا، وطبيعتي خجول".

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وأردف: "بطبيعة كرة القدم، لا أرى أن هناك أزمة في تسجيل الأجنحة في المباريات، وكل ما أحتاجه هو تحديد هدف لنفسي، مثلًا تسجيل 10 أهداف، لأنني لو سجلت 6 أهداف هذا أمر غير مرضي بالنسبة لي".

واستطرد قائلًا: "كان هناك بعد التعليقات من فايلر على موضوع التهديف، ولكني أرى أن التدريب مع الفريق ليست كافية، وأقوم بتدريبات خاصة، وأحاول التطوير، لإثبات نفسي وأظهر في تقدم".

واختتم بادجي تصريحاته قائلًا: "كنت أمتلك عروضًا خاصة من روسيا، وكان هناك بعض المفاوضات، وأنا مسلم والأهلي رقم واحد في إفريقيا، بعد مفاوضات اتخذت قرار بالتوقيع مع الأهلي، وأنا الآن سعيد بوجودي في القلعة الحمراء".

ويواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، خلال شهر مايو المقبل، في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.