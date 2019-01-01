أليكس ساندرو يحذر يوفنتوس من عقاب هيجوايين في سوبر إيطاليا

ساندرو يتحدث عن خطورة هيجوايين قبل موقعة ميلان ويوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حذر النجم البرازيلي أليكس ساندرو الظهير الأيسر لنادي يوفنتوس زملاءه من مواجهة جونزالو هيجوايين، وذلك على هامش الاستعداد لمباراة ميلان في كأس السوبر الإيطالي. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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ويلتقي ميلان وصيف كأس إيطاليا نظيره يوفنتوس بطل الدوري والكأس الأربعاء المقبل في كأس السوبر الإيطالي، والذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية.

وبخصوص ذلك، تحدث ساندرو إلى زملائه عن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها، وذلك من أجل وضع كرزة السوبر على كعكة الموسم.

وحول جونزالو هيجوايين قال ساندرو: "لقد لعب معنا لمدة 3 سنوات وقدم معنا أداء كبيرًا، نحن نعرف أنه يكون خطيرًا وحاسمًا في مثل هذه المباريات.

وأضاف: المباراة ستكون صعبة لأن ميلان يبحث عن لقب منذ فترة، وسيعول كثيرًا على هيجوايين من أجل ذلك، لذا علينا جميعًا الحذر من ذلك"

يذكر أن ميلان قد حقق لقب كأس السوبر الإيطالي العام قبل الماضي أمام يوفنتوس أيضًا، وذلك بعد تغلبه عليه بركلات الترجيح في الدوحة عاصمة قطر.