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كأس السوبر الإيطالي

أليكس ساندرو يحذر يوفنتوس من عقاب هيجوايين في سوبر إيطاليا

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Getty Images
ساندرو يتحدث عن خطورة هيجوايين قبل موقعة ميلان ويوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

حذر النجم البرازيلي أليكس ساندرو الظهير الأيسر لنادي يوفنتوس زملاءه من مواجهة جونزالو هيجوايين، وذلك على هامش الاستعداد لمباراة ميلان في كأس السوبر الإيطالي.

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ويلتقي ميلان وصيف كأس إيطاليا نظيره يوفنتوس بطل الدوري والكأس الأربعاء المقبل في كأس السوبر الإيطالي، والذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية.

وبخصوص ذلك، تحدث ساندرو إلى زملائه عن أهمية المباراة وضرورة الفوز بها، وذلك من أجل وضع كرزة السوبر على كعكة الموسم.

وحول جونزالو هيجوايين قال ساندرو: "لقد لعب معنا لمدة 3 سنوات وقدم معنا أداء كبيرًا، نحن نعرف أنه يكون خطيرًا وحاسمًا في مثل هذه المباريات.

وأضاف: المباراة ستكون صعبة لأن ميلان يبحث عن لقب منذ فترة، وسيعول كثيرًا على هيجوايين من أجل ذلك، لذا علينا جميعًا الحذر من ذلك"

يذكر أن ميلان قد حقق لقب كأس السوبر الإيطالي العام قبل الماضي أمام يوفنتوس أيضًا، وذلك بعد تغلبه عليه بركلات الترجيح في الدوحة عاصمة قطر.

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