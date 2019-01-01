سانشيز: أحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا

أليكسيس سانشيز لاعب فريق مانشستر يونايتد يؤكد على قدرة فريقه تجاوز باريس سان جيرمان في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ويحلم بتحقيق اللقب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب التشيلياني أليكسيس سانشيز نجم فريق مانشستر يونايتد على أمله في تحقيق فريقه لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "ديلي ميرور" وأكد خلالها على قدرة الفريق في تجاوز باريس سان جيرمان بدور الـ 16.

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وقال سانشيز: "دوري أبطال أوروبا هو بمثابة الحلم بالنسبة لأي لاعب كرة قدم، لقد عشت ذلك الحلم في برشلونة وعرفت كيف يبدو الأمر، أتمنى أن أحققه يومًا ما، لما ليس هنا".

وأضاف: "لقد مررنا من دور المجموعات والدور القادم سنواجه باريس سان جيرمان، سنخوض اختبارًا صعبًا لمدة 180 دقيقة في كرة القدم لكن أي شيء من الممكن أن يحدث".

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وأكمل نجم برشلونة وأرسنال السابق: "مانشستر يونايتد فريقًا كبيرًا ولديه تاريخ كبير للغاية ويمكنه أن يحقق الفوز على أي خصم، إذا ما سجلنا في أولد ترافورد وحافظنا على شباكنا سيكون لدينا فرصة كبيرة".

واختتم تصريحاته: "أعتقد أن مانشستر يونايتد يمكنه أن يفعل ذلك، أرى أن فريق مانشستر يونايتد ستكون فرصته أكبر للتسجيل في مباراة الإياب بباريس".