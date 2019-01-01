أليكساندر هليب يتنبأ بصعوبة مواجهة آرسنال أمام باتي بوريسوف

نجم آرسنال السابق أليكساندر هليب يرى صعوبة في مواجهة فريقه السابق

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تنبأ نجم نادي باتي بوريسوف أليكساندر هليب بصعوبة مواجهة نادي آرسنال، واصفًا الجانرو بالخصم بالصعب في كرة القدم.

وسيدخل آرسنال في مواجهة قوية أمام باتي بوريسوف غدًا الخميٍس وذلك في إطار منافسات دور الـ 32 من الدوري الأوروبي.

وبخصوص ذلك، قال أليكساندر هليب لصحيفة بريس بول البيللاروسية: "آرسنال مستعد الآن للمنافسات، بالنسبة لهم يعتبر هذا حافزًا إضافيًا"

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(🎥: IG/amsterdamcasuals) pic.twitter.com/3AncW8BKVw

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وأضاف: "سيكون الأمر صعبًا، ولكننا سنحاول أن نلعب بأقصى ما نمتلك من أجل تقديم الأداء الذي يليق بمواجهة كبيرة كتلك"

وتابع: "الإعداد الذي قمنا به لهذه المباراة كبير جدًا، إنه يليث بحجم المواحهة وحجم تطلعات الجماهير التي تنتظر منا الظهور بشكل مشرف"

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يذكر أن أليكساندر هليب قد لعب في صفوف آرسنال لمدة 5 مواسم، وذلك في فترة المدرب الفرنسي السابق آرسين فينجر.