صدمة "أليكساندر آرنولد" تُعزز أزمة ليفربول الدفاعية

المدافع سيغيب عن اللعب لفترة ليست قصيرة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى يورجن كلوب صدمة جديدة بعد الإعلان عن إصابة مدافعه ترينت أليكساندر آرنولد وغيابه عن الملاعب لعدة أسابيع.

وكان المدافع الشاب قد تعرض لإصابة في كاحله خلال تدريبات الإحماء قبل المباراة الأخيرة أمام برايتون، ورغم ذلك فقد لعب اللقاء بالكامل.

ويُواجه الآن خطر الغياب عن اللعب لـ3-4 أسابيع قادمة بسبب مشكلة أخرى في الركبة، مما يعني غيابه عن مباريات ليفربول ضد كريستال بالاس وليستر سيتي ووست هام وبورنموث، وسيعمل الفريق الطبي جاهدًا لتجهيز اللاعب لموقعة بايرن ميونيخ في دوري الأبطال خلال فبراير القادم.

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وتعرض كلوب هذا الموسم لعدد من الإصابات لدى مدافعيه، فقد غاب كلًا من ديان لوفرين وجويل ماتيب وجو جوميز لفترة عن اللعب، ومن المتوقع عودة ماتيب خلال مباراة كريستال بالاس الأسبوع القادم، فيما من المتوقع أن ينضم لوفرين للتدريبات نهاية الأسبوع الجاري.

ومع خروج ناثالي كلاين بالإعارة مؤخرًا، لم يتبق أمام كلوب من خيارات لتعويض أليكساندر آرنولد سوى الاعتماد على جيمس ميلنر أو رفائيل كاماتشو في مركز الظهير الأيمن، أو ربما استخدام لاعب الوسط فابينيو لهذا الدور.

يُذكر أن المدرب الألماني اضطر خلال مواجهة ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي إلى إشراك مدافعه صاحب الـ16 عامًا "كي جانا هيفر" في اللقاء بعد إصابة لوفرين وخروجه عند الدقيقة السادسة، وقد انتهت المباراة بخسارة الريدز وخروجهم من البطولة.