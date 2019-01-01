رومانيولي يرفض التنبؤات: صراع المراكز المتقدمة صعب

أليسيو رومانيولي نجم فريق ميلان يؤكد أن مشوار الروسونيري للمركز الأربعة الأولى لا يزال طويلًا وصعبًا، ويطالب زملاءه بالتركيز في الفترة المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد أليسيو رومانيولي على سعادته بالحالة التي يمر بها فريقه ميلان بالوقت الحالي من الموسم بعد النتائج الإيجابية التي عاد لطريقها مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب خلال مؤتمر صحفي خاص بحدث ترويجي لإحدى شركات تصنيع الملابس الرياضية وأكد خلالها أنه يبحث عن الوصول لنهاية الموسم بنفس الحالة الحالية.

قبل مالكوم | نجوم سجلوا في مشاركتهم الأولى في الكلاسيكو

وقال رومانيولي: "نحن نمر بفترة جيدة، رغم أننا نشعر بالإحباط لأننا لم نحقق الفوز في روما، ووقتها كنا سنجعل موقفنا في ترتيب الدوري وفي المركز الرابع أفضل كثيرًا".

وأضاف: "في الوقت الحالي أصبحنا بالقرب من نادي إنتر في الترتيب، لكن لا يزال أمامنا الكثير من المباريات لنخوضها حتى نهاية الموسم".

مُحدث | تفاصيل اختفاء طائرة سالا من البداية للنهاية

وأكمل: "لقد خرجنا من الدوري الأوروبي وأصبح لدينا مباراة واحدة في الأسبوع في الوقت الحالي، علينا أن نزيد من تركيزنا وأن نقدم أفضل ما لدينا فيما تبقى من الموسم".

واختتم تصريحاته: "السباق للمراكز الأربعة الأول طويل للغاية ولا يزال الموسم ممتدًا لفترة بعيدة لذلك الحديث عن أي تنبؤات أو حسابات في الوقت الحالي ستكون خطأ كبيرًا".