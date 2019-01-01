أليسون يكشف .. متى خطف أنظار ليفربول وسر تمنعه على نابولي؟

الحارس البرازيلي يروي كواليس جديدة

عاد الحارس البرازيلي أليسون بكير بالذاكرة ست سنوات إلى الوراء، ليروي كواليس بداية معرفته باهتمام ليفربول، وردة فعله عندما تلقى المعلومة.

وأشار الحارس البالغ من العمر 27 عامًا، إلى أنه علم باهتمام ليفربول عام 2013، إلا أنه اعتقد في بداية الأمر، أنها مزحة من مدربه السابق في إنترناسيونال البرازيلي.

وبعد أكثر من خمس سنوات، انتقل بالفعل إلى "أنفيلد روود"، لكن من خلال روما، وفي صفقة ضخمة كلفت خزينة الريدز حوالي 66 مليون جنيه إسترليني.

وأثبت أليسون أنه يستحق هذا المبلغ، بمساهمته في فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2005، بالتغلب على توتنهام في نهائي "واندا متروبوليتانو".

وقبل ساعات من استضافة نابولي في قمة مواجهات الجولة الخامسة لدوري مجموعات أبطال أوروبا، قال أليسون لصحيفة "إندبندنت" البريطانية "في عام 2013. جاء مسؤول وأخبرني أن مدرب ليفربول كان يراقبني، لكني لم أصدقه".

من جهة أخرى، سُئل هل كان سيذهب إلى نابولي قبل التوقيع لليفربول، فكانت إجابته "نعم حاول نابولي التعاقد معي، وأخبرني بذلك رئيس النادي".

وختم حديثه في هذا الصدد "إذا وافقت على الذهاب إلى نابولي، كنت سأضع نفسي في موقف صعب في إيطاليا، صحيح هي ليست مباراة ديربي، لكن هناك منافسة شرسة بين الناديين، وأنا أحب نادي نابولي، وأعرف أن لديهم فريق كبير ومن الصعب هزيمته على ملعبه، لكن كانت رغبتي الأولى الانتقال إلى ليفربول".