أليسون: اعتزال ميسي سيسمح لي بتحقيق الكرة الذهبية

البرازيلي يلعب أمام أبناء بلده نهائي كأس العالم

أكد أليسون بيكر، حارس ليفربول، على أحقية نجم برشلونة ليونيل ميسي بالفوز بالكرة الذهبية، مؤكداً أن اعتزال الأرجنتيني سيعطي الفرصة لآخرين لتحقيقها.

وتواجد أليسون ضمن القائمة النهائية للجائزة الفردية التي حققها قائد برشلونة للمرة السادسة في تاريخه عن العام 2019.

وقال بيكر بالمؤتمر الصحفي لنهائي كأس العالم للأندية: "أحترم آرائكم حول أحقيتي، كل حراس المرمى، وليس أنا فقط، نقوم بعمل طيب، يجب أن تكون جاهزاً لمساعدة الفريق بالأوقات الحاسمة".

وأضاف: "أملك على الأقل خمسة لاعبين حاسمين بين المنتخب والنادي، ماني، فيرجيل، أو مو كان يمكنهم الفوز بالجائزة، ولكن ميسي من كوكب آخر، أنا أحبه للغاية".

وأضاف البرازيلي: "ميسي يقترب من نهاية مشواره، ووقتها سيتاح لنا الفرصة للفوز بها ولكن ذلك ليس مهماً، الهدف هو تحقيق الألقاب مع النادي والمنتخب".

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وحول النهائي: "كأس العالم للأندية بطولة كبرى في البرازيل، من يكون خارجها لا يقدر قيمتها، نريد وضع اسم ليفربول في التاريخ، فلامنجو حضر بعشرة آلاف مشجع، البطولة مهمة لنا ولهم".

وأكمل: "نريد الجمهور أن يستمتع أيضاً، لم نلعب جيداً أمام الفريق المكسيكي، فلامنجو فريق كبير ويملك نجوماً، سنقدم كل ما نملك، فلامنجو معتاد على خوض النهائيات".

ويواجه أليسون وناديه ليفربول فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية مساء السبت في العاصمة القطرية الدوحة.