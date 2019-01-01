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أليسون: ليلة ريمونتادا برشلونة ستظل ترافقني للأبد

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Getty Images
أليسون يتحدث عن ريمونتادا ليفربول أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال أليسون بيكر إن مباراة الإياب لليفربول أمام برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال والتي انتهت بأربعة أهداف نظيفة لصالح فريقه ستبقى ملازمة له مدى الحياة.

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وتحدث الحارس البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول عن ريمونتادا الريدز أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحول المباراة قال أليسون إنها كانت ليلة من الليالي التي يشعر بالفخر أنه كان أحد أبطالها، خاصة وأنها جاءت بعد عام واحد من ليلة تاريخية أخرى.

وأضاف: "منذ عام من هذه الليلة كنت أحتفل بريمونتادا روما أمام برشلونة أيضًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة الموسم الماضي"

وتابع: "مباراة ليفربول ذات طابع مختلف، حظوظنا كانت أقل من وجهة نظر الجميع، كما كان برشلونة أكثر شراسة مما كان عليه أمام روما"

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يذكر أن ليفربول سيلعب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل أمام توتنهام هوتسبيرز في نهائي إنجليزي خالص.  

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