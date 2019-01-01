مدرب حراس ليفربول: لا نستطيع الشكوى من أدريان

الحارس الإسباني ربما يفقد مركزه قريباً

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أبدى جون أتشيربيرج مدرب حراس مرمى ليفربول، إعجابه بالمستوى الذي ظهر به أدريان مع الفريق هذا الموسم.

الحارس الإسباني انضم للريدز خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد الرحيل عن وست هام.

أدريان حصل على الفرصة بشكل مفاجيء، بعد تعرض الحارس الأساسي أليسون للإصابة ضد نوريتش سيتي بالجولة الافتتاحية للبريميرليج.

مدرب حراس ليفربول قال عن رأيه في اللاعب:"لا نستطيع الشكوى من مستواه في الوقت الحالي، ظهر بشكل جيد جداً منذ ظهوره الأول".

وأضاف:"طريقة اللعب مختلفة عن التي اعتاد عليها مع وست هام بركل الكرة بعيداً لمدة 90 دقيقة".

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وتابع:"نطلب منه الهدوء وبناء الهجمة من الخلف، وهو ما تعلمه بسرعة وتأقلم جيداً مع الفريق ويتمتع بثقة عالية".

يذكر أن أدريان قد يفقد مركزه الأساسي مع ليفربول قريباً، بعد تعافي البرازيلي أليسون واحتمالية ظهوره ضد مانشستر يونايتد بعد التوقف الدولي.