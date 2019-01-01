أليسون: شعرت بالدهشة من قيمة انتقالي لليفربول

يرى أن تصدي الكرات هو أهم شيء لحارس المرمى وليس اللعب بالقدمين

اعترف أليسون بيكر حارس ليفربول، أنه تفاجأ بالمبلغ الذي دفعه ليفربول من أجل التعاقد معه في صيف 2018.

أليسون انضم لليفربول قادماً من روما الإيطالي، بصفقة وصلت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني.

البرازيلي قدم مستويات مميزة وحصل على القفاز الذهبي بالدوري الإنجليزي، وساهم في تأهل الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد توتنهام.

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وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة "إندبندنت:"كنت في حالة دهشة أثناء التوقيع من قيمة الصفقة في البداية".

وأضاف:"أشعر وأنني قمت برد الدين للنادي وحققت التوقعات المطلوبة مني، وذلك من خلال العمل الجاد والإخلاص، ولكني لم أحقق أي شيء حتى الآن".

وتابع:"أريد وضع إسمي في تاريخ ليفربول وتحقيق البطولات، لدينا فرصة كبيرة يوم السبت القادم".

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وعن الانتقادات الموجهة له في تمرير الكرة:"لا أعتقد أنه العامل الأهم بالنسبة لحارس المرمى، أكثر ما يهمني هو التصديات الحاسمة ومساعدة الفريق".

واستكمل:"الحارس يجب عليه التميز في التصدي للكرات، أي شيء آخر يمكن العمل على تحسينه".

وأنهى أليسون حديثه مشيراً لقيام المدرب يورجن كلوب بالجلوس معه مرات قليلة جداً، لإبداء ملحوظاته الفنية على مستواه هذا الموسم.