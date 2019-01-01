أليسون: شعرت بالحزن لما حدث مع كاريوس

أي حارس يقع له نفس الأمر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يتألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر، في صفوف ليفربول الموسم الحالي، فيعد الريدز أفضل دفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنضم أليسون لصفوف الريدز مقابل 75 مليون يورو ليصبح ثاني أغلى حارس في التاريخ، بعد تألقه مع روما في الموسمين السابقين.

انضمام البرازيلي لصفوف ليفربول جاء عقب أداء الحارس الألماني، وأخطاءه الفادحة في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أهدت ريال مدريد هدفين خطفوا بها لقب المسابقة.

أليسون تحدث عن حارس فريقه السابق الذي أنضم لصفوف بيشكتاش التركي على سبيل الإعارة لموسمين، في حوار لـFourFourTwo: "حتى إذا سجل فريقي هدفًا من خطأ لحارس الخصم، أنه شعور مختلف لي، لا احتفل بأهداف تأتي بتلك الطريقة".

وأردف: "أعرف ماذا يمر بعقل الحارس في تلك اللحظات، لقد شعرت بالحزن لما حدث مع كاريوس، الأمر قد يحدث لأي حارس".

واستقبلت شباك أليسون 10 أهداف فقط الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح ليفربول الأقوى دفاعًا في المسابقة.