أليجري يوضح لماذا لن يلعب رونالدو أمام أتالانتا

أليجري يؤكد إراحة رونالدو للمواجهات القادمة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس حول مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المباراة القادمة أمام أتالانتا. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

ويحل يوفنتوس ضيفًا على أتالانتا على ملعبه أتزوري أتالانتا غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وبخصوص ذلك، قال أليجري إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق لن يشارك غدًا أمام أتالانتا، وسيأخذ قسطًا من الرحاة من أجل قادم المواجهات.

وفسر أليجري إراحة رونالدو بأن الفريق في حاجة له في الأوقات الصعبة، وعلى ذلك فإن مشاركته في جميع المباريات ستعرضه للإرهاق، مما سيحرم الفريق منه في المراحل الحاسمة.

وشارك رونالدو في جميع المباريات المحلية التي لعبها يوفنتوس في بطولة الدوري هذا الموسم، وعلى ذلك، فإن مباراة أتالانتا ستكون هي المباراة الأولى التي يغيب عنها صاروخ ماديرا.

يذكر أن رونالدو قد انضم إلى صفوف يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من ريال مدريد، ونجح في تقديم الإضافة المنتظرة منه من قبل إدارة وجماهير يوفنتوس حتى الآن.