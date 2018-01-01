أليجري: من يمتلك الطموح لا يخشى أحدًا

أليجري يحمس لاعبيه بتغريدة على تويتر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رأى المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس أنه ليس عليه أن يخاف أحدًا أيًا كان اسمه، وذلك ردًا على قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا والتي وضعته خصمًا لأتلتيكو مدريد. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكانت قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا وكذلك دور الـ 32 من الدوري الأوروبي قد أقيمت ظهر اليوم الإثنين في مدينة نيون السويسرية، وقد أسفرت عن عدة مواجهات قوية هنا وهناك.

وقال ماسيمليانو أليجري عقب القرعة إنه متحمس بشكل كبير للمواجهة أمام أتلتيكو مدريد، مؤكدًا على أهمية التفكير في المواجهات المقبلة أولًا نظرًا لأنه لا زال شهرين من الزمن على موعد مواجهات ثمن نهائي دوري الأبطال.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشر أليجري تغريدة يحمس فيها لاعبيه كتب فيها: "من يمتلك الطموح لا يمتلك الخوف"

ومن جانبه قال بافيل نيدفيد: "ستكون المواجهة صعبة للغاية، الفريقان مرشحان للقب ويمتلكان لاعبين جيدين، أتوقع أن أرى مباراتين متطابقتين، لكننا نمتلك فريقًا قوي، ولا نخشى أحدًا"

يذكر أن يوفنتوس كان قد خرج من البطولة خلال النسخة الماضية من الدور ربع النهائي، وذلك بعد خسارته أمامه في الدور ربع النهائي.