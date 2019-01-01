أليجري يعلن عن تغييرات كبيرة في تشكيلة يوفنتوس أمام بولونيا

يوفنتوس يعود للمنافسات بعد العطلة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري عن بعضاً من ملامح الفريق الذي سيلعب مساء السبت أمام بولونيا في كأس إيطاليا.

ويستضيف بولونيا يوفنتوس في دور الستة عشر من كأس إيطاليا مساء السبت على ملعب "ريناتو ديل آرا".

وقال أليجري بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "سندخل المباراة في أحسن أحوال، هذا لقاء واحد دون عودة، ومهم للتحضير للسوبر". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف: "كين سيلعب أساسياً، بونوتشي أيضاً، سنرى حول بيانيتش، تشيزني سيبدأ، سبينتزالو ودي تشيليو، أما كانسيلو سيعود في السوبر".

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وعن مشاركة كريستيانو رونالدو: "هاديء وبإمكاني الحديث فقط عنه فيما يخص الملعب، ارتاح جيداً وسيلعب غداً، ولكن سنرى متى وكيف".

وحول إمكانية التعاقد مع لاعب خط وسط إضافي: "أملك خمسة لاعبي وسط جيدين، حالياً لا أحتاج أحد، ونحن في وضع طيب".

ويخوض يوفنتوس في السادس عشر من الشهر الحالي لقاء السوبر أمام ميلان بالمملكة العربية السعودية.