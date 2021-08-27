أليجري يعترف : رونالدو لا يريد البقاء في يوفنتوس !

النادي الإيطالي يستعد للتخلي عن نجمه الأول

اعترف ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، بعدم رغبة النجم البرتغالي بالبقاء في صفوف الفريق خلال هذا الموسم.

رونالدو ارتبط بشكل قوي بالانتقال إلى مانشستر سيتي في الساعات القليلة الماضية، حيث هناك محادثات مستمرة لإتمام الصفقة.

اللاعب شوهد في ساحة تدريب يوفنتوس، اليوم، الجمعة، حيث بقى لمدة 40 دقيقة فقط ورحل سريعًا لتزداد حدة التكهنات.

ماذا قال أليجري عن رحيل رونالدو؟

المدرب الإيطالي قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة إمبولي في الدوري:"تحدثت مع رونالدو أمس وأخبرني أنه لا ينوي البقاء مع يوفنتوس".

وأضاف:"لهذا السبب لن يتواجد في قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة إمبولي غدًا السبت".

وتابع:"هل أشعر بالإحباط؟ يوفنتوس رحل عنه العديد من النجوم مثل زيدان وديل بييرو وغيرهم، ولكن النادي بقى كما هو".

واستكمل:"يجب أن نشكر رونالدو على كل ما قدمه خلال فترة تواجده هنا ولكننا سنواصل الرحلة".

وأما عن هجوم الفريق ضد إمبولي:"ألفارو موراتا في حالة جيدة، فيديريكو كييزا كذلك يمكنه اللعب كمهاجم، من دون رونالدو هناك العديد من اللاعبين يمكنهم تسجيل الأهداف".

كيف يخطط يوفنتوس لتعويض رونالدو؟

النجم البرتغالي سيترك أزمة في خط هجوم يوفنتوس قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات في 31 أغسطس.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان هو الهدف الرئيسي لتعويض رونالدو هذا الصيف.

وتم طرح بعض الأسماء الأخرى مثل بيير أوباميانج مهاجم آرسنال ومويس كين مهاجم نادي إيفرتون الإنجليزي.