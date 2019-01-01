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كأس إيطاليا

أليجري: مجنون من يفكر بأن يوفنتوس سيفوز بكل المباريات

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يوفنتوس يخسر للمرة الثالثة الموسم الحالي
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

هنئ المدير الفني الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، أتلانتا بالتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، عقب التفوق على يوفنتوس بثلاثية نظيفة.

وفاز أتلانتا في المباراة التي تحمل الرقم 250 لأليجري على رأس العارضة الفنية للسيدة العجوز.

أليجري تحدث في البداية عن طرده: "لقد كان قرار طردي صحيحًا، لقد كنت سأفقد أعصابي في أي وقت، النتيجة كان معلقة، لقد أصيب بعض من لاعبي الفريق، تستطيع العودة من النتيجة تلك في مباراة أو 2، لكن بشكل عام ستخسر".

وتابع: "لم يكن يومنا، أتلانتا يستحق الفوز والتأهل، الأمر محبط لنا، لقد من الجنون أن نفكر في إمكانية فوز يوفنتوس بكل مباراة هذا الموسم".

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وأردف: "من المستحيل الفوز في كل مباراة، كنا نريد الفوز بكأس خامس على التوالي، لكن أتلانتا كان أفضل فنياً وأقوى، ونهنهم على الفوز، هذا درس للفريق، في الموسم الماضي تعادلنا مع كروتوني وسقطنا أمام نابولي".

وانهى: "لدينا مواجهة بارما يوم السبت وهم مميزين في المرتدات، ماندجوكيتش سيعود وخضيرة وبيانيتش عادا اليوم، هؤلاء سيساعدونا في العودة مرة أخرى ومواصلة المسيرة".

وكان يوفنتوس يمني النفس من أجل الفوز والوصول للمربع الذهبي من أجل تحقيق لقب خامس على التوالي لم يتحقق في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى سابقًا.

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