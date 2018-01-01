أليجري: لقد وصلنا لهدفنا ولا يهم من نواجه

يوفنتوس سقط للمباراة الثانية بدور المجموعات

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير الفني الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، على أحقية يونج بويز بالفوز على يوفنتوس الإيطالي، في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وسقط يوفنتوس في فخ الهزيمة الثانية، بالخسارة من الفريق السويسري بهدفين مقابل هدف، لكنه تأهل متصدراً لترتيب المجموعة الثامنة.

وكسر الفريق السويسري سلسلة عدم الخسارة ليوفنتوس خارج قواعده من نوفمبر 2017 بعد 26 مباراة.

أليجري تحدث لراي سبورت الإيطالية: "لقد وصلنا إلى هدفنا بتصدر المجموعة، حتى على الرغم من حدوث شيء خاطئ الليلة، لقد أهدرنا عدة فرص وأهديناهم ركلة جزاء، وفي النهاية كان الشيء الصحيح هو أننا خسرنا".

وحل البديل باولو ديبالا، ليسجل هدف تقليص الفارق، وسجل التعادل لكن الهدف تم إلغاءه بسبب تداخل البرتغالي كريستيانو رونالدو المتسلل في الكرة بالدقيقة الأخيرة من المباراة.

🇩🇪دورتموند

🇪🇸أتلتيكو مدريد

🇪🇸برشلونة

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿توتنهام

🇫🇷باريس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿ليفربول

🇵🇹بورتو

🇩🇪شالكه

🇩🇪بايرن ميونخ

🇳🇱أياكس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿مانشستر يونايتد

🇫🇷ليون

🇪🇸ريال مدريد

🇮🇹روما

🇮🇹يوفنتوس

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿مانشستر سيتي



البطل أحد هؤلاء 🙌



الجميع يسعى للتواجد في الواندا ميتروبوليتانو في الأول من يونيو 2019#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/d88QYiaDUz — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وعن الهدف المُلغى: "لقد كانت تسلل، التعادل لم يكن ليغير شيئًا في تلك النقطة، لقد بدأنا بشكل جيد ثم أصبحنا كُسلى لتحقيق أهدافنا، ولم تسر الأمور على ما يرام، لكننا في الصدارة، وأشكر اللاعبين".

ويلتقي يوفنتوس، مع تورينو السبت المقبل، ليضيف: "لقد أراحت بيانيتش ليكون جاهزاً للديربي".

وعن منافسه في الدور المقبل: "لا يهم من نواجه، لابد أن نكون في أفضل حال بحلول فبراير المقبل".

وينتظر يوفنتوس معرفة منافسه، يوم الأثنين المقبل، حيث قد يلتقي أتلتيكو مدريد، توتنهام، ليفربول، شالكة، أياكس، ليون، في ثمن نهائي المسابقة.