أليجري: لا زلنا بحاجة إلى 37 نقطة وتقنية الفيديو لا غنى عنها

أليجري يتحدث عن رحلة يوفنتوس نحو لقب دوري جديد عقب الانتصار على سامبدوريا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعرب المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على حساب سامبدوريا، مؤكدًا أنها خطوة إضافية نحو التتويج باللقب. اختيارات المحررين جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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وكان يوفنتوس قد حقق انتصارًا دراماتيكيًا على حساب ضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز ستاديوم في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي.

وبخصوص ذلك، تحدث ماسيمليانو أليجري حول الانتصار مشيدًا بأداء اللاعبين، وأخص بالإشادة نجم الفريق كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفي الفوز.

وقال أليجري: "لا زال أمامنا الكثير من أجل الحديث عن الفوز بالدوري، الأمر لا زال مبكرًا للحديث حول هذا الأمر خاصة مع تبقي 37 نقطة نجتاج الفوز بها من أجل حسم اللقب.

وأضاف: "تقنية الفيديو شيء مهم جدًا في عالم كرة القدم، دخول التكنولوجيا أحث تأثيرًا إيجابيًا على المنافسات وحد كثيرًا من الأخطاء التحكيمية التي طالما أفسدت مباريات، يجب استخدامها دومًا من أجل ضمان العدالة"

يذكر أن سامبدوريا كان قد سجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، قبل أن يلغيه الحكم بداعي وجود تسلل على سابونارا في بداية الهجمة.