أليجري: لا أخطط للراحة.. وكنا نخطط للبقاء

ملعب يوفنتوس يودع مدربه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس المنتهية ولايته بنهاية الموسم عدم ممانعته فكرة الراحة، رغم عدم وجودها في خططه الأساسية.

وقال أليجري عقب المباراة لسكاي سبورت إيطاليا:"لقد تحدثت مع الرئيس عقب مباراة أياكس وكان لدينا خطط للاستمرار، ولكن في آخر 6 أسابيع وصلنا للنتيجة ذاتها".

وأضاف:"لم نتطرق للعقود أو أي شيء كهذا، ولكني لاحظت أنه لمصلحة يوفنتوس كانت الخطوة الأنسب، وإلا كنا سنخاطر بحدوث مشاكل في سبتمبر أو أكتوبر".

وأوضح:"لقد تم إخباري في صباح الجمعة، حين غادرت الاجتماع مساء الخميس علمت أني لم أعد مدرباً ليوفنتوس، لم يتم إخباري وقتها ولكني علمت".

وتابع:"لا أبحث عن عام للراحة، فقط سأبتعد عن العمل لفترة إذا اضطررت لذلك، ولكن إذا وجدت مشروعاً يقنعني سآخذه، الحياة مليئة بالمفاجآت".

يذكر أن يوفنتوس ودع أليجري ولاعبه أندريا بارزالي وتسلم لقب الدوري في مباراته الأخيرة على ملعبه، والتي تعادل خلالها مع أتالانتا 1-1.