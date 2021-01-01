أليجري عن سبب رفض تدريب ريال مدريد: لستُ مهرّجاً

يُعتبر ماسيميليانو أليجري أحد أكبر الأسماء المتفرّغة حالياً في عالم التدريب، ونظراً للفشل الأوروبي الذي لحق بنادي يوفنتوس، عاد إسمه للطرح مجدداً كخليفة للمدرب آندريا بيرلو، لكن الحقيقة أن عروض كثيرة إنهالت على أليجري منذ رحيله عن اليوفي أبرزها كان من ريال مدريد لكن الأمر لم يتم دون معرفة الأسباب سابقاً.

وفي حديثِ صحفي كشف أحد المقربين من المدرب أن أليجري عُرض عليه تدريب العديد من الأندية في العامين المنصرمين، منها تشيلسي، باريس سان جيرمان وريال مدريد.

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وأضاف أن السبب الأساسي لابتعاد أليجري عن عام التدريب كان عائلياً يختص بمرض والدته، "سألته كيف لك ان ترفض عرضاً كبيراً مثل عرض الميريجي"، لكنه أجاب: "أنا لستً مهرّجاً، لقد رفضت بالسابق عروضاً من اندية أخرى للسبب نفسه لا يُمكنني أن أقبل عرض من ريال مدريد بعد 10 أيام فقط من رفضي للأندية الأخرى".

وختم بالقول: "أليجي رجل شهم وعند كلمته، هو الآن جاهز للعودة الى عالم التدريب، ويطمح ليكون على رأس الجهاز الفني لنادِ كبير".