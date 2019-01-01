أليجري عن دوري الأبطال: حين وصلت كان يوفنتوس قلقاً حيال الفوز على مالمو!

المدرب يكشف فترة غياب كيليني ويتحدث عن ملامح تشكيله ضد بارما..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكد ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي عودة ماريو ماندجوكيتش وجاهزيته لمواجهة بارما، فيما طمأن الجماهير بشأن إصابة جورجيو كيليني.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي:"ماندجوكيتش سيعود غداً، سأقرر من سأضعه بجوار رونالدو، وهو واحد من ديبالا وبيرناردسكي ودوجلاس كوستا".

وسيلعب بيرين في حراسة المرمى أمامه مارتن كاسيريس الصفقة الجديدة إثر إصابة جورجيو كيليني. أيضاً من المحتمل أن يحصل سبيناتزولا على فرصته لإراحة أليكس ساندرو الظهير الأيسر.

وعن إصابة كيليني أوضح أليجري:"ليست بالشيء الكبير، سيتطلب الأمر 10 أو 15 يوماً حتى يصبح بخير، غداً سيلعب كاسيريس في موقعه، لقد رأيته في التدريبات وهو لاعب يعتمد عليه".

أما عن الوسط أكد المدرب عودة ميرالم بيانيتش وجاهزيته لخوض المباراة.

أما عن دوري الأبطال الذي يلاقي به أتلتيكو مدريد في دور الـ16 قال ماكس:"في آخر 4 أعوام لعبنا النهائي مرتين، ونحن هنا بطل الدوري 7 مرات على التوالي. يوفنتوس يلعب للفوز بدوري الأبطال، وحين وصلت إلى هنا كان الفوز على مالمو هو أحد المخاوف هنا"!

وكان يوفي قد خسر نهائي 2015 أمام برشلونة 3-1، فيما خسر نهائي 2017 أمام ريال مدريد 4-1.