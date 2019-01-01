ألونسو يطالب باستخدام خسارة آرسنال كحافز
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طالب ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي فريقه بالتعلم من الخسارة أمام آرسنال واستغلالها كحافز لحسم المقعد الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
وقال ألونسو لموقع البلوز الرسمي:"لقد كانت فرصة جيدة وأضعناها، والآن علينا العمل بجد أكبر للبقاء في المقعد المؤهل لدوري الأبطال".
وأضاف:"يجب أن يحفزنا ذلك. لقد ارتكبنا أخطاء سخيفة، تركناهم يحصلون على الثقة ويخرجون للضغط علينا بسبب ارتكابنا للمزيد من الأخطاء".
وأوضح:"حين تخسر تتعلم، يجب أن نحلل المباراة ونتحسن بشكل سريع لأنه لا يوجد وقت للتفكير، يجب أن نؤدي مجدداً خلال 4 أيام".
وكان تشيلسي قد خسر الديربي بهدفين دون رد ليصبح الفارق بينه وبين ملاحقيه آرسنال ومانشستر يونايتد 3 نقاط.