ألونسو يطالب باستخدام خسارة آرسنال كحافز

اللاعب يرغب بالتعلم من تلك الأخطاء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

طالب ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي فريقه بالتعلم من الخسارة أمام آرسنال واستغلالها كحافز لحسم المقعد الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو لموقع البلوز الرسمي:"لقد كانت فرصة جيدة وأضعناها، والآن علينا العمل بجد أكبر للبقاء في المقعد المؤهل لدوري الأبطال". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف:"يجب أن يحفزنا ذلك. لقد ارتكبنا أخطاء سخيفة، تركناهم يحصلون على الثقة ويخرجون للضغط علينا بسبب ارتكابنا للمزيد من الأخطاء".

وأوضح:"حين تخسر تتعلم، يجب أن نحلل المباراة ونتحسن بشكل سريع لأنه لا يوجد وقت للتفكير، يجب أن نؤدي مجدداً خلال 4 أيام".

وكان تشيلسي قد خسر الديربي بهدفين دون رد ليصبح الفارق بينه وبين ملاحقيه آرسنال ومانشستر يونايتد 3 نقاط.