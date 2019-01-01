ألونسو يرحل عن ريال مدريد ويقترب من تدريب فريق إسباني

تعرف على موقف ألونسو من الاستمرار في تدريب دريف ريال مدريد

يقترب تشابي ألونسو، المدير الفني لناشئي ريال مدريد، من الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال الصيف الجاري.

ألونسو حقق الدوري الإسباني مع فريق ريال مدريد تحت 14 عامًا ومرشح لقيادة الرديف خلال الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال سوسيداد يقترب من التوقيع مع ألونسو لقيادة الفريق فنيًا في الدوري الإسباني الموسم المقبل.

وأشارت إلى أنّ صاحب الـ 37 عامًا سوف يحصل على رخصته التدريبية ليستطيع قيادة فرق الصف الأول يوم الجمعة المقبلة وبعدها سوف يقوم بالتوقيع مع الفريق الباسكي.

أسطورة تشيلسي ديدييه دروجبا يدعم فريقه السابق قبل مواجهة آرسنال الليلة في نهائي الدوري الأوروبي 🔵pic.twitter.com/HBezr88dIY — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

وأوضحت الصحيفة أنّ راؤول جونزاليس سيحصل هو الآخر على الرخصة يوم الجمعة وقد يستمر في عمله مدربًا للرديف في الصيف المقبل.

جدير بالذكر أنّ راؤول تولى تدريب الرديف خلفًا لألفارو بينتو والذي تمت إقالته بعد انتقاده لهدد من لاعبي الفريق الأول الملكي.

ويجهز فلورنتينو بيريز، رئيس الملكي، راؤول لقيادة الفريق الأول في المستقبل.