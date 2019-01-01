ألونسو: سعيد بأنباء انضمامي لريال مدريد

ماركوس ألونسو نجم فريق تشيلسي سعيد بأخبار اهتمام ريال مدريد بضمه من صفوف البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو ظهير فريق تشيلسي على سعادته الغامرة بانتشار أخبار حول اهتمام فريق ريال مدريد بالحصول على خدماته.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألونسو وأكد خلالها أن انتشار مثل تلك الأنباء يعني أنه يقوم بعمل جيد خلال هذه الفترة.

هذه هي خطة ساري مع تشيلسي بعد نهائي الدوري الأوروبي 👀👇 pic.twitter.com/cde9XvK7sL — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ مايو ٢٠١٩

وقال ألونسو: “هناك دومًا أحاديث حول إمكانية الرحيل عن تشيلسي، وبكل تأكيد أسعد بمثل تلك الأنباء التي تربطني بفريق مثل ريال مدريد".

وأضاف: "مثل تلك الأنباء تعني أنني أقوم بعمل جيد، إذا كان هناك فرقًا تريد التوقيع معي لابد أنني أقوم بالأمور بالشكل الصحيح".

مورينيو: نهائي الدوري الأوروبي هو الأخير لهازارد مع تشيلسي

وأكمل: "أنا سعيد للغاية هنا في تشيلسي وأركز على المباراة النهائية، لكن دعونا نرى ما الذي سيحدث في المستقبل خلال الصيف المقبل".

جدير بالذكر أن عقد ماركوس ألونسو مع تشيلسي مستمر حتى نهاية موسم 2023، حيث تم تجديده للتو في شهر أكتوبر الماضي.