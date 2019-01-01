ألميريا يفسخ عقد سيمون مورينو

نجم ألميريا الشاب يغادر الفريق

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي ألميريا الإسباني والمملوك لرجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ فسخ عقد لاعبه سيمون مورينو بالتراضي.

وكان ألميريا قد تعاقد مع عدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وفي ظل الإحلال والتجديد الذي يقوم به النادي، كان سيمون مورينو هو آخر المغادرين للنادي بعدما تم فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 28, 2019

وأعلن ألميريا ذلك من خلال بيان رسمي تمنى فيه التوفيق للاعبه الشاب في المرحلة المقبلة، مؤكدًا فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

ويسعى تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية لتعزيز صفوف الفريق في أول تجربة استثمارية له في مجال كرة القدم الأوروبية.

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يذكر أن ألميريا قد تعاقد مع 10 صفقات خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، كان آخرها استعارة صاحب الـ 22 عامًا أنتي كوريتش من روما لموسم مع أحقية الشراء.