ألميريا يرفض السقوط ويخطف تعادلًا ثمينًا في ثاني مبارياته

الوقت الإضافي ينقذ كتيبة تركي آل الشيخ من الهزيمة

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

اقتنص ألميريا تعادلًا صعبًا أمام راسينج سانتاندير بهدف لكل منهما، على ملعب إل ساردينيرو، ضمن الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية الإسباني.

أصحاب الأرض تقدموا في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، بهدف عبد الكريم يودا من تسديدة قوية.

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كتيبة السعودي تركي آل الشيخ؛ مالك ألميريا، لم تتمكن من العودة في اللقاء سوى في الدقيقة 3+90 بهدف تعادل قاتل عن طريق سيكو جاساما، لتخطف نقطة ثمينة.

وكان ألميريا قد بدأ موسمه بالفوز أمام الباسيتي بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الماضية.

وبهذا يتصدر ألميريا جدول ترتيب الدوري مؤقتًا برصيد أربع نقاط، فيما يأتي سانتاندير في المركز الـ16 بنقطة وحيدة.