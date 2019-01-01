ألميرون يوجه رسالة لجماهير الشباب قبل مواجهة الاتفاق

الشباب يواجه الاتفاق ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الأرجنتيني خورخي ألميرون المدير الفني لفريق الشباب، عن مواجهة الاتفاق القوية في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويواجه الشباب نظيره الاتفاق ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، السبت المقبل، من أجل خطف ثلاثة نقاط.

وقال ألميرون في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "نحن على أتم الجاهزية لمواجهة الاتفاق، اللاعبين في حالة بدنية قوية وفي قمة تركيزهم".

وأضاف: "أعد جماهير الشباب بتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة، وعلى إبذال جهد كبيرة خلال المرحلة القادمة من أجل تصحيح الأمور".

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وتابع ألميرون: "يجب على الجميع الهدوء في الوقت الحالي، وأعطائنا وقتًا حتى تصحيح الأخطاء ويتسنى لنا تنفيذ خططنا في المباريات التالية".

ويسعى الشباب مع ألميرون للعودة مرة أخرى للأداء المطلوب من جماهير الليوث مرة أخرى، من أجل الحصول على مركز مميز في الدوري أو المنافسة على اللقب.