ألميرون يرد على اهتمام ريال مدريد بضمه

تعرف على تصريحات ألميرون حول شائعات رغبة ريال مدريد في التعاقد معه

علّق مهاجم نيوكاسل يونايتد وباراجواي، ميجيل ألميرون، على شائعات اهتمام برشلونة بالتعاقد معه خلال الصيف الجاري.

ريال مدريد تعاقد مع لوكا يوفيتش من فرانكفورت ليكون مهاجم الفريق في الموسم المقبل.

وقال ألميرون في تصريحات صحفية: "لا أعرف أي شيء عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معي، ولكنّه فخر لي أن يرغب نادي بحجم الملكي في الحصول على خدماتي".

وتابع: "في الوقت الحالي لا أركز على أي شيء سوى بطولة كوبا أمريكا ومسيرتي مع نيوكاسل".

المنتخب البرازيلي يفتتح مباريات دور الـ8 في كوبا أمريكا بمواجهة منتخب باراجواي 🔥



◾️ آخر مباراة بين المنتخبين في البطولة كانت في نفس الدور (ربع النهائي) وتأهل البيروخا بركلات الترجيح ✔️ pic.twitter.com/5qLoKwAmpL — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 27, 2019

وحول مواجهة البرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا، علّق صاحب الـ 25 عامًا: "نحن متحدون ونود العمل سويًا بهدف تقديم الأفضل".

واختتم:" المدرب جاء منذ عدة أشهر فقط ومع ذلك تطورنا كثيرًا معه ونحاول الحفاظ على مستوى المنتخب والاستمرار لأطول فترة ممكنة في كوبا أمريكا".

جدير بالذكر أنّ باراجواي أطاحت بالبرازيل من ربع نهائي كوبا أمريكا في 2011 بركلات الترجيح.