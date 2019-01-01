مهاجم ألمانيا يتعرض لكسر في الوجه

إصابة قوية للاعب المانشافت

تعرض لوكا فالدشميت، مهاجم ألمانيا الشاب، لإصابة بالغة أثناء لقاء البلاد أمام بلاروسيا مساء السبت ستبعده عن المواجهات المقبلة.

وتعرض فالدشميت لاصطدام قوي مع حارس المنتخب البلاروسي في المباراة التي انتهت بانتصار المانشافت برباعية نظيفة.

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وكشفت القحوصات تعرض لاعب فرايبورج لكسر في عظام الوجه، وارتجاج على مستوى الرأس على إثر الالتحام القوي.

وتعرض اللاعب أيضاً لكدمة على مستوى الركبة والكاحل، ومن المنتظر أن يخضع لفحوصات إضافية لمعرفة فداحة تلك الإصابات.

وتأكد غياب اللاعب عن مباراة ألمانية المقبلة أمام أيرلندا الشمالية بحسب تقارير في الإعلام الألماني، بحسب أطباء المنتخب.

وبزغ فالدشميت في الأشهر الماضية كأحد اللاعبين الصاعدين في سماء الكرة الألمانية بعد تألقه مع منتخب تحت 21 عاماً في أمم أوروبا الصيف الماضي.

وضمنت ألمانيا عبورها رسمياً للنهائيات بالانتصار على بلاروسيا، بغض النظر عن نتيجة مباراة أيرلندا الشمالية المقبلة.