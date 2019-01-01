أرنولد: سنتجاوز الخسارة من مانشستر سيتي بتكرار ما فعلوه

ألكسندر أرنولد يطالب زملاءه برد فعل قوي على الخسارة من مانشستر سيتي وبدء سلسلة عدم خسارة جديدة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب ألكسندر أرنولد نجم فريق ليفربول زملاءه بتجاوز الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام نظيره مانشستر سيتي في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها على ضرورة التركيز فيما هو قادم من الموسم.

وقال أرنولد: "كل هزيمة تؤلمنا، لكن الخسارة أمام مانشستر سيتي كانت صعبة للغاية لأننا كنا نمر بفترة طويلة بدون أي خسارة".

سوق يناير | سواريز وبيبي وأبرز من يحتاج أرسنال لضمهم في يناير

وأضاف: "لقد حققنا الكثير من الانتصارات هذا الموسم، وفي عقولنا كنا نعلم أننا سنخسر في النهاية، فهذا هو حال كرة القدم".

وأكمل: "مانشستر سيتي خسر رقمه القياسي الخاصة بسلسلة عدم الخسارة على ملعب أنفيلد الموسم الماضي، في نفس الوقت من العام، وبعد ذلك كان ردهم بالقيام بسلسلة جديدة".

7 لحظات سعيدة في مسيرة فابريجاس مع تشيلسي

واختتم: "ذلك هو ما تقوم به الفرق الكبيرة، وهو ما يتوجب علينا أن نقوم به، علينا أن نمضي قدمًا ولا نترك هزيمة واحدة تؤثر فينا".