ألكانتارا: هذا هو أكبر مواهب لاماسيا ومايكل جوردن الأفضل

تياجو ألكانتارا نجم فريق بايرن ميونخ الحالي وبرشلونة السابق يكشف عن أفضل مواهب مدرسة لاماسيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف تياجو ألكانتارا نجم فريق بايرن ميونخ الألماني عن اللاعب الأفضل الذي لعب معه من مدرسة نادي برشلونة فريقه السابق لاماسيا.

جاء هذا في حوار خاص تحدث خلاله ألكانتارا لجول.كوم، وأكد خلالها أن اللاعب جاي أسولين هو أفضل مواهب مدرسة برشلونة خلال فترة تواجده هناك.

وقال ألكانتارا: "لقد كان في نفس عمري، وكان دومًا أفضل من الجميع ويسبقهم بخطوة، لكن رغم ذلك لعب فقط في الدرجة الثانية والثالثة، بالرغم من كونه أكثر لاعب موهوب شاهدته في لاماسيا".

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وكان جاي أوسلين قد رحل عن برشلونة منذ سنوات وخاض مغامرات عديدة في دوريات أقل تصنيفًا مثل الكازاخستاني وغيره.

وأضاف حول الرياضي المفضل بالنسبة له بعيدًا عن كرة القدم: "مايكل جوردان، لقد اتخذ قرارات عصيبة للغاية خلال مسيرته، وكان في كل مرة ينجح".

جدير بالذكر أن حوار تياجو ألكانتارا كاملًا سيتم نشره غدًا الثلاثاء وسيتضمن حديث حول رغبة برشلونة في ضمه وتطور جوارديولا خلال السنوات الماضية.