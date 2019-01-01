ألكاسير: لا أفكر في لقاء برشلونة وهذا رأيي في السوبر الإسباني

مهاجم برشلونة السابق يرفض تضخيم الأمور قب زيارة "كامب نو"

ادعى المهاجم الإسباني باكو ألكاسير، أنه لا يفكر في مباراة منتصف الأسبوع المقبل التي ستجمع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند بفريقه السابق برشلونة في دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وعاد مهاجم فالنسيا إلى الملاعب مرة أخرى، بعد تعافيه من إصابته التي أبعدته عن الملاعب في الأسابيع القليلة الماضية، ليصبح على أهبة الاستعداد لقيادة هجوم أسود الفيستيفاليا في رحلة "كامب نو".

وسُئل "هل تفكر في مباراة برشلونة؟ لا أفكر سوى في الحاضر، وعندما أعود إلى ألمانيا سيكون تركيزي على مباراة الجمعة ضد بادربورن ومن ثم سنفكر جميعًا في مباراة برشلونة".

وأضاف "ستكون مباراة مثيرة بكل تأكيد وواحدة من أهم مباريات دوري الأبطال، لكننا لا نفكر سوى في اللحظة التي نعيش فيه الآن".

وتابع "لا نريد التركيز على أخبار برشلونة، ينبغي علينا التركيز على أنفسنا وعلى المباراة التالية، أما المباريات التي سنخوضها بعد شهر، فلا نفكر قبل أن يحين موعدها".

وبخصوص رأيه في إقامة مباراة كأس السوبر الإسبانية على الأراضي السعودية، قال "كلاعبين. لا يمكننا فعل أي شيء، علينا أن نتعامل باحترافية وهذا ما نملكه، ونحن ملتزمون بلعب كرة القدم، ونقوم دائمًا برحلات مدتها 4 ساعات كل أسبوع في دوري الأبطال، لذا لا أعتقد أن هناك مشكلة للقيام بهذه الرحلة. هي تجربة جديدة ودعونا نرى كيف ستسير الأمور".

هل هاري كين هو أفضل مُسدد لركلات الجزاء ؟🎯pic.twitter.com/KosGD47SfN — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 17, 2019

الجدير بالذكر أن بوروسيا دورتموند سيطير إلى "كامب نو" منتصف الأسبوع المُقبل وفي المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، على بعد نقطة واحدة من مضيفه، ومتقدمًا بثلاث نقاط عن إنتر صاحب المرتبة الثالثة.