ألفيش: يمكنني مساعدة برشلونة، عليهم فقط الاتصال بي !

النجم البرازيلي أشاد برئيس النادي جوان لابورتا

يؤمن داني ألفيش نجم برشلونة السابق، أنه يمكنه مساعدة النادي في حالة عودته إلى صفوف الفريق من جديد هذا الموسم.

ألفيش البالغ من العمر 38 سنة، رحل مؤخرًا عن نادي ساوباولو البرازيلي في سبتمبر الماضي، ويقضي الفترة الحالية بلا أي فريق.

اللاعب البرازيلي تحدث إلى صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن إمكانية ارتداء قميص برشلونة من جديد.

وقال ألفيش:"لو اعتقدوا في برشلونة أنهم بحاجة لي فعليهم فقط الاتصال بي، لأنني أؤمن بقدرتي على تقديم المساعدة بأي فريق".

وأضاف:"يمكنني مساعدة برشلونة على وجه التحديد، بسبب العدد الكبير من اللاعبين الشباب لديهم في الوقت الحالي".

وتابع:"جوان لابورتا يعرف رأيي عنه وعن كل ما قدمه لنا وللنادي جيدًا، قلتها أكثر من مرة، بأنني سعيدًا بتواجده هناك الآن، لقد تركوا له بعض المشاكل وهو الشخص المناسب لحلها وهو يستطيع إعادة النادي لمكانته الصحيحة".

وأما عن ناديه القادم:"أنا أبحث عن فريق يمكنني من التنافس مع الكبار والمنافسة على الألقاب مرة أخرى، لا أنظر إلى أي سيناريو آخر".

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يذكر أن الظهير المخضرم لعب لبرشلونة في الفترة من 2008 إلى 2016، وحصل على العديد من الألقاب أبرزها 6 بطولات دوري إسباني و3 دوري أبطال أوروبا و4 ألقاب كأس ملك إسبانيا.