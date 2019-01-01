ألفيش: ميسي غير قابل للنقاش وتغير ثقافة برشلونة السبب في التراجع

انتقادات من البرازيلي بحق فريقه القديم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق داني ألفيش، نجم باريس سان جيرمان، على خروج فريقه القديم برشلونة المتتالي من دوري أبطال أوروبا وقال إن تغير ثقافة الفريق هي السبب.

وودع برشلونة المسابقة الأوروبية من نصف النهائي بعدما خسر من ليفربول برباعية نظيفة رغم سابق انتصاره بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ذهاباً.

وقال ألفيش مع "ESPN": "هناك تغير في الفلسفة، برشلونة الآن يشتري لاعبين لتسويقهم، في الماضي كان نادي يطور المواهب".

وأضاف: "طريقة اللعب لم تتغير، الفريق يدعم المراكز التي بحاجة للدعم، ولكن أسلوب اللعب هو هو، هي شخصية النادي، كما أن النقد سهل بعد الخسارة".

واستمر: "إذا كانو حققو الثلاثية لم يكن ليتحدث أحد، كما يحدث مع ريال مدريد بسبب تتويجه بدوري الأبطال، رغم أن برشلونة فاز بألقاب أكثر منه على مدار الأعوام الأخيرة".

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بعد خروج برشلونة.. زيدان :"الآن أدرك الجميع صعوبة أن نفوز بدوري أبطال أوروبا 4 مرات خلال 5 سنوات، ما حققناه كان أمرًا في غاية الروعة!" 🗨️ pic.twitter.com/CSEci3s2mV — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

ودافع ألفيش عن قائد برشلونة ليونيل ميسي: "بعد اللقاء الأول وُصف بالفضائي، هو برأيي شخص لا يجب النقاش حوله في عالم كرة القدم، ولكن هو مثل نيمار ورونالدو واجهة".

وأتبع: "لاعب مثله يتصدر الصورة عند الفوز، ولكن عليه أن يكون كذلك عند الخسارة، برأيي فيما يخص الكرة لا يصح الحديث بشكل سيء عن ميسي".

كما دافع ألفيش عن مواطنه فيليبي كوتينيو: "يملك الجودة ولكن في برشلونة تحتاج لتتفهم طبيعة النادي، وهو يمر بتلك المرحلة في الوقت الراهن للتكيف".

ويلعب برشلونة مساء اليوم، الأحد، أمام خيتافي ضمن منافسات الليجا الإسبانية التي سبق وحسم لقبها.