ألفيش: ميسي لا يحب الخسارة، ويعلم احتياجات برشلونة

دانييل ألفيش نجم فريق برشلونة السابق يتحدث عن ليونيل ميسي وشعور الأرجنتيني عند التعرض للهزائم.

أكد دانييل ألفيش نجم فريق برشلونة السابق وساو باولو الحالي البرازيلي أن ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني يكره الخسارة بشكل واضح.

جاء هذا في تصريحات صحفية لأفيش نقلتها صحيفة "سبورت"، وأكد خلالها أن ليونيل ميسي يعلم ما هو الأفضل بالنسبة لبرشلونة.

وقال ألفيش: "ميسي وُلد ليكون فائزًا طوال الوقت، ولا يحب أبدًا أن يتعرض للخسارة، وعندما يُهزم من الطبيعي أن يغضب، هو يريد دائمًا أن يفوز، كما هو الحال بالنسبة لي".

المزيد من الفرق

ميسي بين نار الولاء وعذاب الطموح .. هل يرحل ليونيل عن برشلونة؟

وأضاف: "ميسي أمضى الكثير من السنوات في صفوف برشلونة، ومر بالكثير من الأشياء رفقة النادي، لذلك هو يعلم ما الذي يحتاجه الفريق للفوز بالتحديد".

وأردف: "ميسي يحتاج لرفقة جيدة، أنا أقول دومًا أن ليونيل هو اللاعب الأهم ونحن كنا الإضافات من حوله، أما الآن فالأمر يبدو كأنه يقود السيارة بنفسه دون أي مساعدة".

وكان ألفيش قد نشر مقطع فيديو جمع من خلاله الكثير من اللقطات الثنائية بينه وبين ميسي في سنوات تواجده ببرشلونة عبر حسابه في موقع إنستجرام.

جدير بالذكر أن ألفيش كان قد غادر برشلونة في 2016 بعد تحقيق الثنائي المحلية والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد.