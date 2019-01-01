ألفيش في رسالة إلى ميسي: أنت عظيم ولا تبالي بما يقال
بعث قائد المنتخب البرازيلي داني ألفيش رسالة يواسي فيها صديقه السابق ليونيل ميسي بعد خروج الأرجنتين من كوبا أمريكا على يد البرازيل.
وكانت البرازيل قد حققت انتصارًا فجر الأربعاء على الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء لتعبر للمباراة النهائية لكوبا أمريكا التي تقام على أرضها.
Futebol muitas vezes é sobre ganhar, muitas vezes sobre perder, porém, nunca deixará de existir o carinho, o respeito, a admiração e a conexão com aqueles que te ajudaram a colocar de comer na minha casa, na casa dos meus.... nunca deixará de existir a gratidão com aqueles que te ajudaram a colocar o teu nome na história do futebol. A grandeza das pessoas não são medidas apenas pelo que elas representam em seus países ou os sentimentos que elas despertam com a sua profissão. Muitas vezes, é sobre o que há atrás de tudo isso. Obrigado por formar parte da minha vida e és siempre un grande honor volver a tenerte cerca hermano, aún que esteamos separados por una camiseta, estamos conectados por nuestras esencias! #mirespecto✊🏽
وعقب المباراة، ذهب ألفيش لمواساه صديق الأمس ليونيل ميسي، قبل أن يجدد مواساته برسالة نشرها على صورة لهما عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.
— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019
وقال ألفيش في رسالته: "في كرة القدم علينا أن نتقبل الخسارة، لا يمكننا أن نربح دائمًا، ولكن الأهم ألا نتوقف أبدًا عن المحاولة"
وأضاف: "عظمة الناس لا تقاس فقط بما حققوا من بطولات دولية مع منتخبات بلادهم، لقد سطرت اسمك في تاريخ كرة القدم"
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يذكر أن داني ألفيش قدم بطولة رائعة في الوقت الذي لم ينتظر فيه أحد هذا الأداء منه بسبب أدائه مع باريس سان جيرمان.