ألفيس يفاضل بين مانشستر سيتي وإنتر ويوضح طلباته المادية

دانييل ألفيس نجم باريس سان جيرمان السابق يفاضل بين إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي للانضمام لهم بالموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يفاضل النجم البرازيلي دانييل ألفيس لاعب فريق باريس سان جيرمان السابق بين الكثير من العروض الحالية له من أجل الموسم المقبل.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم حيث يمضي اللاعب في الوقت الحالي فترة إجازة في مدينة برشلونة سيعود من بعدها لحسم مستقبله في الموسم الجديد.

ويتواجد وكيل اللاعب في الوقت الحالي بمدينة ميلانو الإيطالية من التفاوض مع إدارة نادي إنتر حول انضمامه لهم بداية من فترة الإعداد.

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ويطلب ألفيس الحصول على مبلغ مالي قيمته ٧ مليون يورو في الموسم الواحد، دون الإضافات والمكافآت والحوافز، حيث قد يصل لأعلى من ذلك.

وكان اللاعب قد عرض نفسه على برشلونة في الأسابيع الماضية، لكن إدارة النادي الكتالوني قد رفضت بشكل قاطع عودته للنادي من جديد.

جدير بالذكر أن ألفيس كان قد رحل عن برشلونة في صيف ٢٠١٦ وأمضى موسمًا في صفوف يوفنتوس وموسمين مع باريس سان جيرمان الفرنسي.